Снижение стоимость транспортного налога может достичь 30%, сообщает DEITA.RU,

Власти Сахалинской области предлагают снизить один из самых важных налогов фактически на треть. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Глава субъекта предложил снизить на 30% налог для всех владельцев легковых автомобилей независимо от мощности транспортных средств. Также по его словам, предложение уже внесено на рассмотрение в Сахалинскую областную думу.

Таким образом, размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 100-150 лошадиных сил будет снижен с 5285 рублей до 3775, мощностью до 100 лошадиных сил - с тысячи рублей до 700.

Дмитрий Шевченко