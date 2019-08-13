В местах скопления людей запретят рекламу микрофинансовых организаций и их деятельность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт администрации Кемеровской области.

Запрет введут власти Кузбасса. Замгубернатора по экономическому развитию региона Константин Венгер рассказал, что в первой половине 2019 года жители региона стали брать на двадцать процентов потребительских кредитов больше. Это привело к тому, что каждый второй кузбассовец должен по кредитам 98 тысяч рублей. Венгер назвал это результатом желания купить гораздо больше, чем может себе позволить конкретный человек.

Теперь с населением ведут работу, чтобы исправить ситуацию и отучить граждан жить не по средствам, прозябая в долгах. На рекламу и деятельность микрофинансовых организаций предлагают наложить запрет в многолюдных местах.

К слову, инициатива понравилась властям Приморского, Хабаровского, Краснодарского краев и Томской, Новосибирской, Нижегородской областей.

Анастасия Туркова