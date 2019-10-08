Власти придумали, как сэкономить бюджетные деньги на здоровье россиян

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Пациентам российских больниц будут выписывать аналоговые лекарства, в действия которых не верят сами врачи, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон об обращении лекарственных средств. Если законопроект пройдет еще два чтения, в России снова изменятся правила обращения препаратов.

Главная идея рассмотренной инициативы – уточнение терминологии. Например, предлагается точно объяснить, что значит «оригинальный препарат», «эквивалентный препарат», «взаимозаменяемые препараты» и тд.

Как заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, уточнение этих терминов позволит еще лучше экономить бюджетные средства при закупке лекарств. Отмечается также что список препаратов будет лежать в открытом доступе, чтобы его мог посмотреть каждый врач и каждый пациент.

При этом стоит отметить, что сами врачи негативно относятся к идее импортозамещения лекарств. Судя по результатам опросов 2017 года, к идее полного перехода на импортозамещение лекарственных препаратов восемь из десяти опрошенных относятся отрицательно или крайне отрицательно. Такую позицию врачи объясняют тем, что отечественные аналоги уступают по эффективности - 45%, они токсичны и плохо переносятся - 22%, у некоторых препаратов нет аналогов - 16%, нет технологического обеспечения и производственной базы - 4%, отсутствие конкуренции повлияет на повышение цен - 4%, необходимые исследования не проводятся - 4%.

Елена Миронова

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