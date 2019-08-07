Правительство хочет дать больше работы отечественным судостроителям. Таким образом, российские заводы хотят нагрузить работой, ибо сейчас с заказами негусто, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. В нем прямо говорится о недостаточной поддержке - размещение заказов на суда на российских заводах никто не гарантирует.

Субсидии по кредитам и лизингу, гранты по утилизации непосредственно на строительство никак не влияют. Бонусы получают только судовладельцы и транспортные компании.

По закону, правительство определит работы, которые будут исполнять исключительно российские суда. И это отличная новость для приморской «Звезды».

Загруженность судостроительных заводов сейчас составляет 40-50 процентов. «Звезда» - не исключение. С 1 августа завод перешел на сокращенный рабочий режим из-за отсутствия заказов.

С августа по декабрь «Звезда» работает вполсилы, так как на работе попросту нечего делать: нет гособоронзаказа. Если закон будет подписан, объем работ возрастет естественным образом.

На действия, перечень которых правительство еще не определило, будет наложен мораторий по работе иностранных кораблей. Соответственно, необходимость в новых судах возрастет, заводы заработают, а люди получат работу.

«Звезда» – некогда ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

Но важно понимать, что это не та «Звезда», что строится в Приморье с 2009 года. В 2015 году новая верфь получила название ССК «Звезда».

По последним данным, в России действуют 168 судостроительных заводов, 86 из них — государственные. Сейчас Россия обеспечивает около 12 % в мировом военном кораблестроении, занимая 2-е место после США.

Василий Кучин