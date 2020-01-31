Власти придумали новые наказания для детей

В России могут появиться новые виды наказания за совершение административных правонарушений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». В проекте поправок предлагают лишать детей возможности заниматься определенным видом досуга.



По информации издания, молодых людей до 18 лет могут наказать, заперев дома после определенного времени. Также детям могут запретить посещать спортивные и развлекательные мероприятия. Ответственность за испольнение наказания будут нести родители или опекуны.

Еще одна норма, которая может появиться в КоАП, – штрафы для несовершеннолетних. Их смогут назначать только в случае наличия у подростка своего источника заработка. Размер штрафа не будет превышать 5 тысяч рублей. Также детей хотят отправлять на исправительные работы.