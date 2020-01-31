Новости
Путин уволил своего представителя
31 Январь 2020, 23:45
Власти придумали новые наказания для детей
31 Январь 2020, 23:15
Кошка два года жила в стене торгового центра
31 Январь 2020, 23:00
Штраф за недолив бензина появится в новом году
31 Январь 2020, 22:45
Китай усиливает армию за счет женщин
31 Январь 2020, 22:25
Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов
31 Январь 2020, 22:15
Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России
31 Январь 2020, 21:45
Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле
31 Январь 2020, 21:15
Власти придумали новые наказания для детей
В Кодексе об административных правонарушения могут появиться новые главы
В России могут появиться новые виды наказания за совершение
административных правонарушений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую
газету». В проекте поправок предлагают лишать детей возможности заниматься
определенным видом досуга.
По информации издания, молодых людей до 18 лет могут наказать, заперев дома после определенного времени. Также детям могут запретить посещать спортивные и развлекательные мероприятия. Ответственность за испольнение наказания будут нести родители или опекуны.
Еще одна норма, которая может появиться в КоАП, – штрафы для несовершеннолетних. Их смогут назначать только в случае наличия у подростка своего источника заработка. Размер штрафа не будет превышать 5 тысяч рублей. Также детей хотят отправлять на исправительные работы.