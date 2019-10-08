Власти придумали новые возрастные маркировки

Депутаты Госдумы отказались от конкретных возрастных маркировок для книг и произведений искусства, а также культурных мероприятий, в пользу общих рекомендаций, сообщает DEITA.RU.

Проект закона, вводящий в России обязательные к исполнению возрастные ограничения на ряд художественных товаров, вот-вот отправится на стол к парламентариям на первое чтение. Предварительные поправки от профильных ведомств уже существенно изменили суть документа, заставив авторов инициативы отказаться от конкретных цифр, за исключением маркировки «восемнадцать плюс» в книгах, журналах, прочей печатной продукции и дисках.

Специалисты посчитали, что вместо промежуточных возрастных ограничений, необходимо ввести более общие предупреждения рекомендательного характера, которые помогут россиянам лучше ориентироваться в детской продукции сфере культуры и мероприятиях. Например, вместо возрастной маркировки «шесть плюс» на детских сказках напишут «для младших школьников», а на диске с фильмом «шестнадцать плюс» - «не рекомендовано для детей».

Контролерам и билетерам культурных учреждений и кинотеатров и вовсе освободят от «надзорных возрастных» обязанностей на мероприятиях для детей.

Такое решение было принято в связи с тем, что из-за изначальных возрастных маркировок под жесткий запрет для детей попали произведения таких русских классиков, как Есенин, Бродский, Шолохов и даже Пушкин с Достоевским, Толстым и далее по списку. Депутаты решили, что у подрастающего поколения должен быть свободный доступ к культурному достоянию страны и мира.

Екатерина Цой