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Власти Приморья активно помогают трудоустройству молодых медиков

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Меры поддержки для специалистов представили на пленарном заседании, которое послужило открытием для ярмарки профессий в Тихоокеанском государственном медицинском университете, сообщает DEITA.RU.

Студенты-медики старших и выпускных курсов узнали о размере будущей зарплаты, подъёмных средствах, а также компенсации за найм жилья. Меры поддержки включают в себя как федеральные дотации, так и региональные. Отдельные районы Приморского края готовы предоставить дополнительное финансирование к основному объёму зарплаты. Главный врач центральной районной больницы Ольгинского района Приморского края Виктория Исаева рассказала собравшимся о возможностях учреждения.

«Наряду со стандартными мерами поддержки, которые предусмотрены краевым законом, некоторым «бонусом» у нас идёт возможность доплаты терапевту, который будет работать в посёлке Моряк-рыболов со стороны директора завода по выращиванию марикультуры тридцати тысяч рублей ежемесячно», - сообщила Виктория Валерьевна.

В числе прочих вопросов спикеры коснулись и момента адаптации сотрудника в учреждениях Приморья. Руководитель департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко рассказал о поддержке подробнее.

«Немаловажный вопрос для молодого специалиста – период адаптации. Для того, чтобы он проходил у нас как можно более гладко, мы вносим изменения в закон и внедряем систему наставничества. Опытный доктор, который будет наставлять молодого специалиста должен быть заинтересован в этом. Поэтому мы сделаем в том числе финансовое стимулирование для наставников», - рассказал Виктор Фисенко.

Кроме того, Виктор Сергеевич отметил, что медиков ждут не только в медучреждениях Приморского края, но и в администрации региона. Стоит отметить, что вопросом заинтересовалась одна из студенток, задав вопрос о необходимом уровне образования и практических навыков для того, чтобы стать работником департамента здравоохранения.

География регионов, представленных на ярмарке вакансий-2019, значительно увеличилась. Представители медицинских учреждений Сахалина, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Магаданской области, Камчатки и Амурской области также заявили о желании видеть молодых специалистов в сфере медицины из Приморья в качестве своих работников.
После пленарного заседания обучающиеся направились в другой корпус ТГМУ, чтобы пообщаться напрямую с будущими работодателями.

Софья Корф

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