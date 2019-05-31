В Приморском крае наконец-то появится свое правительство, об этом DEITA.RU сообщили в местной администрации.

Новая структура начнет работу уже с января 2020 года. На данный момент сформирована рабочая группа, занимающаяся предстоящей реорганизацией.

Решение переформировать администрацию в правительство было принято в первую очередь по той причине, что сегодня перед краевым властями стоят полномасштабные, стратегические задачи. Из-за них необходимо поднимать статус власти.

Сегодня уже сформирован и утвержден губернатором Олегом Кожемяко состав правительства.

Напомним, в конце 2018 года Владивосток получил статус стали Дальнего Востока.

Екатерина Брязгунова