Власти Приморья могут снизить тарифы на электроэнергию

Энергетические компании Приморья, которые не модернизируют свои мощности, рискуют потерять в прибыли за счет специального снижения тарифов для них, заявила врио вице-губернатора Елена Пархоменко. Речь об этом зашла во вторник на заседании по вопросам исполнения краевой программы по улучшению инвестклимита под председательством замглавы региона, сообщает DEITA.RU.

На заседании присутствовали руководители крупных энергетических компаний – ДРСК, ВПЭС, РЭС, АЭСК и «Оборонэнерго». При этом, как было отмечено накануне, не все из них выполнили ранее принятые программы по модернизации своих объектов. Врио вице-губернатора поручила присутствующим руководителям сетевых организаций представить соответствующие обоснования до конца года, иначе в Администрации края примут меры по снижению тарифа для предприятий, не проводящих техническое обновление мощностей.

Елена Пархоменко призвала компании соблюдать действующие программы развития, а не «собирать деньги с потребителей и латать дыры». Она добавила, что это время в Приморье уже давно прошло.

Отметим, что в рамках инвестиционного развития президент России Владимир Путин поставил задачу перед дальневосточными регионами до 2020 года войти в первую тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В Приморье в настоящее время реализуется двенадцать «дорожных карт» по улучшению условий ведения предпринимательства.