Власти Приморья нарастили выдачу жилья сиротам в два раза

Семьсот приморских детей-сирот получат в этом году долгожданное жилье по региональной программе, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года, сообщили DEITA.RU в департаменте образования Приморского края.

По данным ведомства, в настоящий момент 615 детей-сирот в крае обеспечены жилыми помещениями, в том числе, 501 – по договорам найма и еще 114 – по сертификатам на соцвыплату. В прошлом году власти края обеспечили жильем лишь 318 детей-сирот.

Значительный скачок в предоставлении детям-сиротам квартир получилось совершить благодаря реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы. В рамках этой программы в следующем году бюджет на эти цели увеличат до 200 млн рублей. Поэтому специалисты департамента образования прогнозируют увеличение числа выданных жилых помещений детям-сиротам и в следующем году.

Отметим, данный вопрос находится на контроле главы Приморья Олега Кожемяко, по поручению которого почти миллиард рублей был передан в муниципальные бюджеты в целях оперативного подбора жилых помещений в рамках программы. Этот бюджетный маневр позволил существенно сократить очередь на получение жилья этой категорией граждан.