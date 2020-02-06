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Власти Приморья оплатят ипотеку молодым врачам

ипотека

Материальную помощь окажут молодым врачам

Губернатор Приморского края обещал в ближайшее время запустить новую программу помощи молодым врачам в регионе, сообщает ИА DEITA.RU. Людям будут помогать в выплате ипотеки.

Глава правительства Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с врачами поликлиники №6 Владивостока. Отвечая на вопросы медиков, глава региона рассказал о планах ввести еще одну программу поддержки молодых врачей.

Как сообщили в правительстве, эта программа – финансовая помощь в выплате ипотеки. Если молодой врач возьмет дальневосточную ипотеку под 2%, а правительство Приморского края поможет ему с выплатами, то финансовая нагрузка окажется вполне терпимой.

В правительстве отметили, что планируют запустить программу уже весной 2020 года. Никаких подробностей об условиях не сообщается.

Ранее ИА DEITA.RU писало о дальневосточной ипотеке для молодых людей. Ее могут оформить семьи, членам которых не более 35 лет. Максимальная стоимость жилья 6 млн рублей. Также квартира должна продаваться в новостройке, а первоначальный взнос – превышать 20% от цены.

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