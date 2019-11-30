Власти Приморья прекратили отток врачей и медперсонала из региона

В Приморье впервые за четыре года зафиксирован приток медицинского персонала. Если раньше край ежегодно покидали около 100 врачей, то в этом году, наоборот, состоялось их прибавление – на 78 медицинских работников, из них 9 – врачи. О позитивных изменениях в сфере здравоохранения в своем докладе на Совете глав муниципальных образований рассказал губернатор Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Во многом этому поспособствовали принятые в прошлом году по инициативе главы региона меры по введению «подъемных» и компенсаций за съем жилья для начинающих специалистов, а также по самой оплате труда. Соответствующий комплекс мер реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

По словам губернатора, всего на средства, предусмотренные краевой программой и нацпроектом «Здравоохранение», в этом году было приобретено медицинское оборудование на сумму более двух млрд рублей. Полученные из разных источников средства позволили отремонтировать за год более 40 поликлиник и других государственных медучреждений.

Глава региона отметил, что при реализации национальных проектов краевые и муниципальные власти должны опираться на мнение населения. Выступая с основным докладом на Совете, губернатор отметил, что эффективная реализация нацпроектов подразумевает вовлечение местных жителей в процессы создания достойных и комфортных условий для жизни на местах.

В данный момент в регионе реализуются свыше 50 региональных проектов, которые входят в 11 нацпроектов, утвержденных в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: primorsky.ru