Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина

В регионе ослушались указания президента, сообщает DEITA.RU.



Власти Приморья сообщили о том, что придумали свои собственные правила для выдачи льготной дальневосточной ипотеки. Такое заявление сделала начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства Ирина Шибельбеин в эфире радио "Комсомольская правда". Напомним, именно КРЖС назначили ответственной за выдачу ипотеки под 2% в регионе.

По словам спикера, в регионе чтобы получить льготную ипотеку недостаточно быть молодой семьей и иметь прописку на Дальнем Востоке. Власти придумали дополнительные правила: семьи должны стоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. А это значит, что в собственности ни у мужа, ни у жены, не должно быть недвижимости. Ни сейчас, ни на протяжении последних нескольких лет. Есть еще десяток правил, особенности которых достоверно известны только чиновникам. Например, количество квадратов на человека в квартире.

Вероятно, власти Приморья предполагают, что те молодые семьи, которые хотят построить дом на гектаре, живут у родственников или вовсе не имеют никакого жилья – ведь строительство жилья – процесс затяжной и недешевый.





Еще одна новинка от Приморья: первоначальный взнос 15% минимум. В условиях от президента гоаорилось о том, что ипотеку будут давать без этого взноса - только под 2% годовых. И, наконец, третье новшество: деньги будут давать и на первичку, и на вторичку.

Стоит отметить, что ранее Министерство развития Дальнего Востока публиковало все правила для получения дальневосточной ипотеки. Никакого имущественного ценза в них не было: только возраст и место регистрации одного из супругов на Дальнем Востоке, а также «возраст» брака не менее года. Кредит под 2% будут выдавать на 20 лет. Максимальная сумма – 6 млн рублей. Деньги можно будет получить только на покупку квартиры на первичном рынке или для строительства дома на дальневосточном гектаре. Первоначального взноса быть не должно.

Елена Миронова