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Власти Приморья продадут 21 нежилое помещение за 76 млн рублей

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На внеочередном собрании депутаты Законодательного Собрания Приморья рассмотрели изменения в программу приватизации на 2020 год, сообщает DEITA.RU. Всего планируется реализовать 21 нежилое помещение с отчуждением земельных участков.

По словам председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, поправки к программе приватизации были внесены губернатором Приморья. Ранее здания использовались государственными органами.

Всего планируется реализовать 21 объект – нежилое помещение, которые расположены в Уссурийске, Владивостоке, Находке, Дальнегорске, Партизанске, а также в Октябрьском, Лазовском, Тернейском и Хорольском районах. Согласно программе планируется, что в краевой бюджет на следующий год поступит порядка 76,38 млн рублей.

«На заседаниях нашего комитета депутаты достаточно часто задавали представителям краевой администрации вопросы о программе приватизации. Теперь этот вопрос начал решаться, значит бюджет сможет избавиться от неоправданных расходов и получит дополнительные средства»,- рассказал Сергей Ищенко.

Иван Крышан

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