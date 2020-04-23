Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем

На пропускных пунктах в Приморье не первый день наблюдаются огромные очереди из большегрузов, которые следуют в Китай. Краевые власти в курсе проблемы и рекомендуют транспортным компаниям повременить с отправкой грузов через границу, сообщает ИА DEITA.RU.



Пропускная способность пограничных пунктов была снижена из-за ограничительных мер со стороны Китая. Власти Поднебесной решили принимать меньше фур из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое постановление они приняли 10 апреля, после этого на пропускных пунктах стали появляться внушительные очереди из большегрузов.

Сами водители отмечают, что у них в результате простоя заканчивается топливо и еда, ночуют они в кабинах, а через границу проезжает несколько десятков фур. Грузопоток уменьшился практически в четыре раза.

Как сообщили DEITA.RU в правительстве Приморского края, для решения этого вопроса власти начали переговоры со своими коллегами из провинции Хэйлунцзян и генеральным консулом. Вице-губернатор Приморья Константин Шестаков отметил, что первые договоренности уже достигнуты: время работы пунктов пропуска продлено до 21.00, а также увеличено количество транспорта, который может проходить через границу.

«С нашей стороны согласовано решение о переходе на 7-дневную рабочую неделю на пункте пропуска Краскино. Ждем согласования китайской стороны. Работа в этом направлении продолжается», - заявил заместитель председателя правительства Константин Шестаков.

Он добавил, что параллельно транспортным компаниям региона рекомендовали учитывать существующие ограничения и исходя из них принимать решения по каждой конкретной перевозке и направлению.

«Если груз не скоропортящийся, если он не является жизненно важным, стоит оценить необходимость его отправки до нормализации ситуации на пунктах пропуска», - добавил вице-губернатор.

Напомним, что ранее, в феврале, границу с Китаем закрыла Россия, тогда жители Дальнего Востока оказались в затруднительном положении из-за возникшего дефицита товаров, в первую очередь овощей и фруктов. Позже запрет на грузоперевозки был снят. В апреле китайские власти, победившие, было, коронавирус, ввели ограничения по причине того, что вирус стал возвращаться в Поднебесную через границу.