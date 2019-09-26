Власти Приморья рассказали, как будут развивать экотуризм

Такое поручение в рамках ВЭФ дал Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Одно из поручений президента правительству - составить предложения по привлечению новых инвесторов в развитие на территории ДФО экологического туризма. План действий должен быть опубликован до 1 декабря текущего года. Ответственный - Дмитрий Медведев.

В администрации Приморского края прокомментировали планы президента и правительства на развитие на дальневосточных землях экотуризма. Как заявил врио вице-губернатора Константин Шестаков, к работе подключится и краевая администрация. В частности, намечены переговоры с бизнесом, после чего станет доступна информация, как Приморский край видит развитие на своей территории экотуризма.

По словам профильного вице-губернатора, важно, чтобы при реализации новых проектов учитывались интересы инвесторов. Например, люди должны четко понимать возможности получения земли или объектов недвижимости, необходимых для реализации проекта. Также инвесторам важно четко понимать доступные сроки использования объектов и условия их получения.

Как отметил Константин Шестаков, чем больше доступной информации будет у инвесторов, тем проще региону будет их привлекать.

Популярностью, по расчетам властей, будет пользоваться создание пешеходных маршрутов, гостиниц и кафе на территории особо охраняемых природных территорий. Работа проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие туризма Приморского края».

Елена Миронова