Власти Приморья рассказали о мерах поддержки врачей в крае

Регион активно включился в реализацию национального проекта «Здравоохранения», сообщает DEITA.RU.

Вице-губернатор Приморского края Виктор Фисенко, ответственный за развитие медицины в регионе, рассказал о тех мерах поддержки медиков, которые есть в регионе. В частности, уже 39 медиков, которые трудоустроились в больницы и поликлиники, уже получили единовременные выплаты в размере от 200 до 700 тысяч рублей.

Одно из направлений работы властей в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» – социальная поддержка врачей в регионе. Эта мера, по словам вице-губернатора, доказала свою эффективность.

С 2019 года по инициативе губернатора края в регионе появилось сразу 5 новых мер поддержки. Все они направлены на то, чтобы закрывать потребность медучреждений в персонале.

Единовременные выплаты при трудоустройстве врачам от 500 до 700 тысяч, фельдшерам и медсестрам - от 200 до 300 тысяч.

Каждый месяц молодые специалисты, которые трудоустроились в течение года после окончания вуза, получают по 10 тысячу рублей. Такая мера действует на территориях, приравненных к северным.

Медикам компенсируют затраты на аренду жилья - 100% расходов, если они не превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Еще 3 тысячи врачи получают за каждую выявленную онкологию на I или II стадии.

Елена Миронова