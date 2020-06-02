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Власти Приморья рассказали о заражённой коронавирусом заведующей детским садом

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Официальные лица прокомментировали данную ситуацию

Заведующая детским садом в городе Лучегорск Приморского края, у которой диагностировали коронавирус, не появлялась на работе после ухудшения своего состояния, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, что заболевшая женщина не посещала в больном состоянии дошкольное учреждение, и, соответственно, не контактировала в это время с другими работниками или детьми, рассказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

По её словам, заведующая обратилась в больницу при первых признаках заболевания. Ей сразу открыли больничный лист и отправили на домашнее лечение в условиях самоизоляции. 

Кроме этого, все коллеги заразившейся прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции и в течение дух недель не покидали свои квартиры.

В этой связи, любые сообщения в СМИ, говорящие об обратном, не соответствуют действительности, отметили в профильном министерстве правительства Приморского края.

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