Новости
Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
3 Июнь 2020, 01:15
Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
3 Июнь 2020, 00:30
Привитые дети реже болеют коронавирусом
3 Июнь 2020, 00:15
Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами
2 Июнь 2020, 23:15
На счета россиян переведут сотни миллиардов
2 Июнь 2020, 23:00
Все ограничения в России снимут только через год
2 Июнь 2020, 22:45
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
2 Июнь 2020, 22:15
Чиновников выпроводят из кабинетов
2 Июнь 2020, 21:31
Власти Приморья рассказали о заражённой коронавирусом заведующей детским садом
Официальные лица прокомментировали данную ситуацию
Заведующая детским садом в городе Лучегорск Приморского края, у которой диагностировали коронавирус, не появлялась на работе после ухудшения своего состояния, сообщает ИА DEITA.RU.
О том, что заболевшая женщина не посещала в больном состоянии дошкольное учреждение, и, соответственно, не контактировала в это время с другими работниками или детьми, рассказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.
По её словам, заведующая обратилась в больницу при первых признаках заболевания. Ей сразу открыли больничный лист и отправили на домашнее лечение в условиях самоизоляции.
Кроме этого, все коллеги заразившейся прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции и в течение дух недель не покидали свои квартиры.
В этой связи, любые сообщения в СМИ, говорящие об обратном, не соответствуют действительности, отметили в профильном министерстве правительства Приморского края.