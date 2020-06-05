Власти Приморья ввели новый порядок въезда в регион

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Теперь прибывать в край придётся по-новому
Все граждане, приезжающие в Приморье из регионов с нестабильной эпидемиологической обстановкой в части коронавирусной инфекции, будут обязаны заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Отмечается, что пассажирам самолётов с прибытием в Приморье будет предложено пройти процедуру анкетирования либо в процессе полёта, либо уже в аэропорту Владивостока.
Кроме этого, данное правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Новый порядок въезда в Приморье начнёт действовать с 7 июня.
В анкетах граждане будут оставлять свои контактные данные, адрес проживания и цель визита. В случае заполнения анкеты и при отсутствии симптомов ОРВИ, гости региона, а также вернувшиеся домой приморцы смогут избежать помещения их на 14-дневный карантин и отправятся до места своего прибывания.