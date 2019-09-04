Заявление прозвучало в ходе дискуссии в рамках ВЭФ, сообщает DEITA.RU.



На Восточном экономическом форуме состоялась дискуссия «ЖКХ и городская среда». В рамках обсуждения выступил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Как пишет ТАСС, Харитонов привел несколько удручающих цифр из статистики. Так, доля аварийного жилья в ДФО в 2,5-3 раза превышает этот показатель в целом по стране. Также водоснабжение есть только в 70% жилых домов, канализация – в 68%, а отопление – в 74%.

Решать эти вопросы власти собираются в ходе реализации Национальных проектов.

Елена Миронова