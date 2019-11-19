Власти признали вопиющий недолив бензина на АЗС

Власти России признали, что повсеместный недолив бензина на автомобильных заправочных станциях страны давно перешел за границы нормы. По предварительным подсчетам экспертов Минпромторга, российские АЗС превысили указанный показатель в текущем году на два-три раза. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, по данным ведомства, на сегодняшний день средний недолив топлива на десять литров бензина варьируется от пятидесяти до девяноста миллилитров, в то время как законодательные нормы позволяют заправщикам допускать «погрешность» в двадцать пять миллилитров.

Еще более вопиющая ситуация складывается, если брать цифры, приближенные к среднему «полному баку» российских авто. Оказалось, что допустимый недолив бензина на пятьдесят литров не должен превышать ста двадцати пяти миллилитров, в то время как каждый второй автозаправщик «ошибается» примерно на двести-триста миллилитров.

«Исследования экспертного центра Минпромторга показали, что указанный недолив топлива осуществляется в двух третях АЗС по всей стране», - отметили представители ведомства.

Контролирующие ведомства давно наслышаны от автомобилистов об этой проблеме и потому инициировали введение специальных штрафных санкций для недобросовестных АЗС. Проект закона уже внесен на рассмотрение депутатам Госдумы. Указанные штрафы могут вступить в законную силу в две тысячи двадцать первом году.

Одновременно с этим Росстандарт начал подготовку пакета документов для внесения поправок в действующее законодательство, устанавливающее более жесткие требования к контролю за качеством бензина, продаваемого в АЗС.

«Речь идет о внедрении государственной контрольной закупки реализуемого топлива для проверки качества бензина в любое время. Например, через специально нанятого тайного покупателя», - отметили в ведомстве.

Екатерина Цой