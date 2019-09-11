Власти проговорились об отмене пенсий

Именно к такому грустному выводу пришли аналитики, эксперты и простые граждане, анализируя все те громкие заявления, которые делают представители российской власти, сообщает DEITA.RU.

Первое, что натолкнуло общественность на мысль о полной отмене пенсий, — высказывание президента Сбербанка Германа Грефа о том, что хорошо было бы создать специализированные фонды, которые в дальнейшем будут отправлять всех пенсионеров, неспособных обеспечить свое существование в старости.

В свою очередь спикер Государственной Думы Вячеслав Володин уже отметил, что будут ли дальше государственные пенсии в России или нет, на данный момент вопрос открытый. Главная причина заключается в том, что дефицитный бюджет Пенсионного фонда наполняется из российского бюджета, который вскоре может стать дефицитным.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин также не исключает отмены государственных выплат на заслуженном отдыхе. Речь идет в первую очередь о том, что якобы на данный момент готовится второй этап пенсионный реформы, которая поднимает пенсионный возраст еще на пять лет. Таким образом мужчины, которые тогда по возможному новому законодательству будут выходить на пенсию в 70 лет, просто-напросто не будут до нее доживать.

К сожалению, на этом эпичные высказывания об отмене государственных пенсий еще не закончились. Так, парламентарий из Ярославской гордумы, вообще, уверяет, что пора не только отказаться от государственных пенсий, но и вообще ликвидировать Пенсионный фонд.

Екатерина Брязгунова