Власти проинспектировали ход капремонта во Владивостоке

Врио вице-губернатора прокомментировала идею отказаться от переустройства крыш в рамках капремонта, сообщает DEITA.RU.

Врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко, а также генеральный директор Фонда капремонта Андрей Горелов и глава Госжилинспекции края Евгений Баршай проинспектировали ход капитального ремонта домов во Владивостоке.

Как отметила Елена Пархоменко, сегодня технологии ремонта крыш шагнули вперед, поэтому есть возможность давать гарантию на 25 лет даже на плоские крыши. Именно поэтому на этой неделе на заседании ЗС ПК было предложено отказаться от переустройства плоских крыш в скатные. Этот шаг позволит сэкономить огромные деньги.

По словам Елены Пархоменко, на сегодняшний день в программе капитального ремонта порядка 60% домов с плоскими крышами. И далеко не везде по техпараметрам необходимо делать переустройство.

Еще один вопрос, который был поднят во время инспекции, – взаимодействие с УК на этапе до начала капремонта. По мнению Евгения Баршая, необходимо на законодательном уровне обязать УК составлять акт передачи дома подрядчику в работу. Это позволит решить многие проблемы, с которыми сталкиваются подрядчики сейчас.

И, наконец, Елена Пархоменко сделала еще одно важное заявление. По ее словам, уже с 2020 года программа капремонта будет синхронизирована с работами по благоустройству, чтобы дом сдавали с ухоженной придомовой территорией.

Елена Миронова