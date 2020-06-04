Власти прокомментировали слухи о закрытии Перинатального центра

Ситуацию прокомментировала главный врач учреждения



Разбирательства Приморского краевого перинатального центра с генподрядчиком и субподрядчиком, которые при возведении здания центра шесть лет назад допустили ряд скрытых дефектов и недочётов, не повлияют на работу медучреждения, сообщает ИА DEITA.RU.

Разбирательства затянулись. Руководство перинатального центра попыталось привлечь к ответственности генподрядчика «Приморкрайстрой» и субподрядчика «ЯВ-Строй», обязав их исправить допущенные при строительстве недостатки. Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд, и суд первой инстанции эти требования удовлетворил, но была проведена новая судебно-техническая экспертиза, и по её итогам апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда. Судебно-экспертная палата РФ увидела в экспертном заключении слишком субъективную оценку. В официальном пресс-релизе она предупредила о том, что медучреждение могут из-за этого закрыть. Здание медленно, но верно разрушается, однако вины подрядчика тут нет. Информация была растиражирована в некоторых СМИ.

Эти сведения опровергла Татьяна Курлеева, главный врач ПКПЦ. Она сообщила, что режим работы роддома и специализированной больницы в составе перинатального центра не изменились, планов насчёт приостановки его работы у руководства нет. (И даже закрываться на плановую санитарную обработку («помывку») роддом пока не планирует).

Обжаловать решение Судебно-экспертной палаты перинатальный центр будет в окружном суде Хабаровска. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 1 июля, слушание пройдёт в дистанционном формате.

Сейчас подрядчику и субподрядчику предъявляют претензии насчёт качества скрытых ремонтных работ, стен, работ по оштукатуриванию поверхностей и т. д. Халатность при возведении здания привела к тому, что в помещениях отслаивается плитка, трескаются стены, выявляются дефекты, допущенные при установке окон.

В 2015 году компания «Приморкрайстрой» ввязалась в строительство инновационного культурного центра на острове Русском, который сейчас находится в заброшенном, сильно недостроенном состоянии. В 2016 году компания приняла обязанности по доведению до ума знаменитого долгостроя – жилого комплекса «Грибоедов» на сопке Буссе. (На дворе 2020 год – жилой комплекс выглядит примерно так же, как в 2016 году, и лишь редкие строители имитируют какую-то активность на фасаде комплекса). А в 2019 году подрядчик отличился тем, что его бывший директор был осуждён за крупную взятку при строительстве другого эпохального долгостроя – комплекса «Д» в Снеговой Пади.

Конечно, когда строительство уникального для Приморья медучреждения, которое оказывает помощь беременным, роженицам и новорождённым со сложными патологиями, доверяли «Приморкрайстрою», его репутация не успела омрачиться такими скандальными эпизодами. Однако от этого ситуация легче не становится. Особенно для пациенток, которые рассчитывают на высококвалифицированную медицинскую помощь для себя и своих детей.