Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры

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Представители различных органов власти, в том числе, краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, мэрии Владивостока, а также проектных и строительных организаций, имеющих лицензию на ремонт архитектурных памятников, провели встречу, на которой обсудили планируемый ремонт исторических зданий в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Данная встреча назрела достаточно давно. С 2016 года в регионе фактически прекратилась реставрация архитектурных памятников, хотя потребность в этом сохраняется по сей день.

Главная причина тому – низкая активность строительных и проектных организаций, имеющих соответствующие лицензии на электронных торговых площадках.

Дело в том, что сейчас в регионе существует только одна проектная компания, у которой есть лицензия ремонт памятников культуры, и четыре строительные.

Представители инспекции обратились к руководителям присутствовавших на встрече руководителей проектных и строительных компаний подавать документы на участие в соответствующих торгах. Представители Фонда капитального ремонта, в свою очередь, обращаются ко всем организациям с просьбой подавать заявки на соответствующие лицензии.

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