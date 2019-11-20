Власти проверили стоимость рыбы на рынках Владивостока

Сотрудники краевого департамента лицензирования и торговли проверили крупные рынки Владивостока на предмет наличия, качества и стоимости рыбы и рыбной продукции на прилавках, сообщили DEITA.RU в региональном ведомстве.

Сообщается, что мониторинг цен на горбушу, навагу, сельдь, минтай, камбалу и другие виды рыб был проведен сразу в нескольких торговых местах города: на рынке «Самоцвет» в районе Столетия, «Рыбном рынке» на ул. Русской и Некрасовском рынке.

Рыба вышеперечисленных видов оказалась в наличие и по приемлемой цене. Средняя цена за килограмм селедки составила 100 рублей, за килограмм камбалы – 200 рублей, минтая – 160, наваги – 110. Камбала на рынках имеется разных сортов – по цене от 70 до 270 рублей за килограмм.

Отметим, что регулярные проверки департамента на рыбных рынках Приморья проходят в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Свои вопросы по качеству продукции можно задать, обратившись по телефону «горячей линии» 8 (914) 703-14-90.

Кроме того, в рамках реализации программы губернатора Олега Кожемяко «Приморская рыба» продолжается реализация рыбы по социальным ценам в крупных торговых сетях, таких как «Фреш25», «Реми», «Самбери» и других.