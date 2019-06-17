Вера Щербина рассказала, чему будут уделять особенное внимание, сообщает DEITA.RU.



Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина на площадке Медиасаммита рассказала о планах края на реализацию национальных проектов в Приморье. По ее словам, суть и цель нацпроектов - амбициозные планы. Это не просто освоение денег: построить школу или детский сад или дорогу. Это поэтапное улучшение качества жизни, качества образования, качества здравоохранения.

«Как будут измерять? Количеством человеческих жизней, которые мы должны сохранить, увеличением продолжительности жизни, замером общественного мнения. Мы должны так обустроить городскую среду, чтобы в ней было комфортно каждому жителю: и маме с ребенком, и молодежи, и пенсионерам. Будем также решать и вопросы спорта, и жилищного строительства. Национальные проекты затрагивают все сферы деятельности. И, если раньше мы делали госпрограммы, по которым было установлено четкое количество школ или больниц, которые надо построить, то теперь мы смотрим на количество объектов, например, школ и дорог, которые не соответствуют нормам. Теперь деньги будут направлять в первую очередь на те объекты, которые действительно надо ремонтировать, а не в те области, где главы наиболее активны», – отметила Вера Щербина.

По словам Веры Щербины, сейчас фокус внимания будет направлен на то, чтобы не осталось ветхих школ, больниц и клубов, чтобы все медицинские учреждения были оснащены современными.

Еще одна серьезная задача стоит перед органами местного самоуправления по диспансеризации населения. Надо достигнуть ста процентов по диспансеризации, чтобы выявить заболевания на ранней стадии.

Елена Миронова