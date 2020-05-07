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Власти рассказали, какая поддержка ждет российских пенсионеров
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Бюджет Пенсионного фонда России может пополниться средствами из федерального бюджета, сообщает ИА DEITA.RU.
Валерий Рязанский, занимающий должность первого заместителя главы социального комитета Совета федерации рассказал, что социальные взносы от российских работодателей стали ниже из-за затяжного периода эпидемии и самоизоляции, провоцированной вспышкой COVID-19. Такое положение дел может спровоцировать нехватку средств в ПФР, однако пути поддержки уже прорабатываются, отмечает издание «Конкурент». Совфед планирует поддержать Кабмин, если последний выступит с предложением выделить дополнительное финансирование из средств федерального бюджета для поддержки пенсионной системы.
Отмечается, что меры по поддержке может потребоваться развернуть уже в текущем месяце. Сенатор напомним, что бюджет страны всегда подстраховывает пенсии жителей России. Из бюджета ПФР (который за 12 месяцев составляет около 9 трлн рублей) каждый месяц на пенсии россиян уходит свыше шестисот миллиардов рублей.