По данным Роспотребнадзора, заболели 20 детей, сообщает DEITA.RU.



В администрации Приморского края рассказали о состоянии детей из детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе. Там, напомним, заболели 20 детей и один взрослый.

По данным на 10 утра 10 июля состояние здоровья детей, которые были госпитализированы в больницу Лазовского района, оценивают как удовлетворительное. Клинических проявлений не наблюдается. Детей сегодня отправят домой.

«Претензий к лагерю и руководству не имеем», – написала мама одного из детей на редакционный WhatsApp, – «Уже установлено, что это был вирус, а не отравление».

«У меня сын в больнице. Но искать виноватых нет смысла - все покажет анализ специалистов», – написала другая родительница.

Отметим, по данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в больницу обратились 67 детей. Диагноз - острая кишечная инфекция. Сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, массовое отравление детей произошло в лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе. Предположительно, ребята могли подцепить вирус или отравиться от родительских «передачек».

Елена Миронова