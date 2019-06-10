В крае озвучили статистику нарушений скоростного режима за пять месяцев, сообщает DEITA.RU.



В Приморье с начала 2019 года радарные комплексы зафиксировали более 300 тысяч нарушений скоростного режима. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, рубежи контроля снижают аварийность в крае.

С апреля в регионе появилось несколько новых рубежей контроля скорости автомобилей. Их установили в местах, непривычных для водителей. На сегодняшний день в крае уже есть больше 60 радаров, в ближайшие годы появится еще 67.

Те радары и комплексы, которые уже установлены и подключены, с января этого года зафиксировали 350 тысяч нарушений. Водители заплатили штрафов на 192 млн рублей.

Вместе с радарами, которые фиксируют скорость, в Приморье работают еще и камеры, которые видят нарушение правил парковки. С января благодаря им оштрафовали 36 тысяч человек.

Елена Миронова