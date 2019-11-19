Власти рассказали, за что врачам будут платить премии

Власти выделили более миллиарда рублей на выплату премий врачам, работающих в поликлиниках. В Госдуме пояснили, что получить прибавку к основной заработной плате медики смогут только при наличии пациентов с онкологией, диагностированной на ранней стадии. Об этом сообщает DEITA.RU.

В законопроекте о предоставлении трансфертов ОМС для премиальных выплат врачам оговаривается, что дополнительные деньги получат лишь те медработники, которые самостоятельно выявили первые признаки онкологического заболевания у пациента в ходе диспансеризации или профосмотров. Депутаты Госдумы рассмотрят указанный документ на заседании во вторник, девятнадцатого ноября.

Отмечается, что проект закона находится в очереди на третье чтение, после которого, вероятнее всего, документ будет принят. Парламентарии уже подсчитали примерный годовой бюджет на его реализацию - порядка одного миллиарда и двухсот миллионов рублей будет выделено из государственной казны на премиальное обеспечение российских врачей.

Зампредседателя «медицинского» Комитета Госдумы Леонид Огуль заявил, что подобная инициатива приветствуется действующей властью т.к. одной из главной проблем российского здравоохранения является растущий уровень заболеваемости населения онкологией.

По словам депутата, за последние десять лет в стране сложилась пугающая тенденция к росту численности онкологических больных.

«Смертность взрослого населения России от онкологии за десять лет возросло на двадцать три процента, детей - почти на тридцать семь процентов. Чтобы остановить эту тенденцию, необходимо стимулировать врачей и пациентов на проведение ранней диагностики», - заявил парламентарий.

Также поправки в действующее законодательство подразумевают выделение дополнительных денег из бюджета на увеличение кадров в учреждениях медицины, где наблюдается дефицит специалистов высшего и среднего звена. На эти цели направят более шестидесяти миллиардов рублей.

Еще один пункт нововведения - оплата расходов регионов в рамках повышения доступности высокотехнологичной медицины для россиян. Более шести миллиардов рублей государство выделит из федерального бюджета на достижение этой цели.

Екатерина Цой