Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам сделать рекомендации для поведения россиян на майские праздники, сообщает ИА DEITA.RU. Правила должны будут предоставить в понедельник, 27 апреля.

В разработке рекомендаций участвует несколько ведомств: Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и министерство транспорта. Правила должны быть подготовлены с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции. Одной из рекомендаций будет снижение переездов людей между субъектами.

Отметим, что в Роспотребнадзоре добавили, что независимости от дня, все требования необходимо будет соблюсти.