Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

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Свод правил появится на следующей неделе
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам сделать рекомендации для поведения россиян на майские праздники, сообщает ИА DEITA.RU. Правила должны будут предоставить в понедельник, 27 апреля.
В разработке рекомендаций участвует несколько ведомств: Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и министерство транспорта. Правила должны быть подготовлены с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции. Одной из рекомендаций будет снижение переездов людей между субъектами.
Отметим, что в Роспотребнадзоре добавили, что независимости от дня, все требования необходимо будет соблюсти.