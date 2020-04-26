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Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

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Свод правил появится на следующей неделе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам сделать рекомендации для поведения россиян на майские праздники, сообщает ИА DEITA.RU. Правила должны будут предоставить в понедельник, 27 апреля.

В разработке рекомендаций участвует несколько ведомств: Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и министерство транспорта. Правила должны быть подготовлены с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции. Одной из рекомендаций будет снижение переездов людей между субъектами.

Отметим, что в Роспотребнадзоре добавили, что независимости от дня, все требования необходимо будет соблюсти.

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