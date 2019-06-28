Социально-экономические прогнозы на сайтах изменятся и включат в себя потребность регионов в привлечении иностранных работников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Принят закон, который защитит трудовые права россиян и отрегулируюет рынок труда. Прогноз поможет сориентироваться и рядовым россиянам, и бизнес-сообществам. Молодежи будет проще выбрать профессию, специалистам – повысить квалификацию, а предприниматели смогут привлекать на работу иностранных граждан.

«Прогноз баланса трудовых ресурсов» показывает, скольких работников из-за рубежа нужно привлечь по каждому виду экономической деятельности. И размещать эти прогнозы на сайтах станет обязательным на территории России.

Теперь количество мигрантов в регионе будет контролироваться, чтобы не допускать ущемления трудовых прав самих россиян.

Анастасия Туркова