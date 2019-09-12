telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Вот кто останется без воды и света

12 Сентябрь 2019, 07:29

Вот как можно обогнать большегруз безопасно

12 Сентябрь 2019, 07:01

Ждать ли осадков в крае, рассказали синоптики

12 Сентябрь 2019, 06:15

Включать поворотники в таких случаях излишне

12 Сентябрь 2019, 05:31

Два прогноза развития России готовит правительство

12 Сентябрь 2019, 04:45

Популярные у россиян смартфоны резко подешевели

12 Сентябрь 2019, 04:01

Власти разделят пенсионеров на нищих и богатых

12 Сентябрь 2019, 01:45

Набереженая, лето, экзотический дед

Девятого сентября Минфин предложил ИПК заменить на ГПП – гарантированный пенсионный продукт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу». Программа добровольная, государство в ней собирается выступать лишь гарантом накоплений, а сами накопления предлагается делать россиянам под присмотром новой организации с предварительным названием «центральный администратор».

Всем, кто участвует в ГПП, хотят дать налоговые льготы и вычеты. Замороженные накопления можно перевести сюда же. Остальные детали на сегодняшний день не известны.

Неплохая альтернатива современной системе на практике выглядит более неприглядно: зарплаты россиян не позволяют откладывать сколько-нибудь значимые суммы «на потом». Вот уже шесть лет реальные доходы граждан падают, а их задолженности по кредитам – растут. Как могут откладывать деньги на ГПП люди, у которых нет возможности выплатить банкам проценты по кредитам? Это получится только у граждан с высокой зарплатой. Из этого следует, что обеспеченные россияне останутся обеспеченными и в будущем, а бедные обеднеют еще больше.

Таким образом пенсионеры разделятся на группу избранных, в которую войдут депутаты и чиновники, и всех остальных граждан.

Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов уверен, что ГПП поможет максимум одному миллиону россиян. А ведь в России в целом - сорок четыре миллиона пенсионеров.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Правительство изменило пенсионную реформу Власти отказались решать проблему бедности выделением денег Центробанк сам решит, какие кредиты дать людям

Последнее

Власти проговорились об отмене пенсий

Рубль рухнет: брокеры раскрыли секрет сохранения денег

Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто

Россияне больше не смогут занимать деньги
‡агрузка...
Загрузка...