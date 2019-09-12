Власти разделят пенсионеров на нищих и богатых

Девятого сентября Минфин предложил ИПК заменить на ГПП – гарантированный пенсионный продукт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу». Программа добровольная, государство в ней собирается выступать лишь гарантом накоплений, а сами накопления предлагается делать россиянам под присмотром новой организации с предварительным названием «центральный администратор».

Всем, кто участвует в ГПП, хотят дать налоговые льготы и вычеты. Замороженные накопления можно перевести сюда же. Остальные детали на сегодняшний день не известны.

Неплохая альтернатива современной системе на практике выглядит более неприглядно: зарплаты россиян не позволяют откладывать сколько-нибудь значимые суммы «на потом». Вот уже шесть лет реальные доходы граждан падают, а их задолженности по кредитам – растут. Как могут откладывать деньги на ГПП люди, у которых нет возможности выплатить банкам проценты по кредитам? Это получится только у граждан с высокой зарплатой. Из этого следует, что обеспеченные россияне останутся обеспеченными и в будущем, а бедные обеднеют еще больше.

Таким образом пенсионеры разделятся на группу избранных, в которую войдут депутаты и чиновники, и всех остальных граждан.

Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов уверен, что ГПП поможет максимум одному миллиону россиян. А ведь в России в целом - сорок четыре миллиона пенсионеров.

Анастасия Туркова