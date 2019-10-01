Власти разочарованы в развитии территории Фургала

Полпред лично раскритиковал позиции региона, сообщает DEITA.RU.



Во время общения с журналистами в Хабаровске полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не упустил возможности оценить экономическое состояние Хабаровского края.

Как пишет ТАСС, полпред высказался о результатах работы в регионе территорий опережающего развития. Оказалось, что в Хабаровском крае ситуация сложилась печальная. По сравнению с 2018 годом количество рабочих мест сократилось на более чем 800.

Кроме того, в рейтинге всех дальневосточных регионов Хабаровский край, по словам Юрия Трутнева, среди отстающих. Только в Хабаровском крае динамика ТОР идет вниз, а не вверх, как в других дальневосточных регионах.

Кроме того, Юрий Трутнев озвучил еще одни цифры. Так, по статистике, индекс промышленного производства в целом по ДФО превышает 104%. А вот в Хабаровском крае все лишь 99%.

Елена Миронова