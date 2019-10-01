telegr wh call

Новости

Столичные дороги сковали серьезные пробки

1 Октябрь 2019, 19:15

Россию не пускают на Олимпиаду в Токио

1 Октябрь 2019, 19:00

Полпред не увидит каменных дамб и рассерженных приморцев

1 Октябрь 2019, 18:45

Инспекторы ГИБДД так берут «на понт» водителей

1 Октябрь 2019, 18:35

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

1 Октябрь 2019, 18:30

Врачей раскритиковали за высокие зарплаты

1 Октябрь 2019, 18:15

Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине

1 Октябрь 2019, 18:14

Команда Tele2 учит продавать на бирже

1 Октябрь 2019, 18:10

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

1 Октябрь 2019, 18:30

Фургал

Полпред лично раскритиковал позиции региона, сообщает DEITA.RU.

Во время общения с журналистами в Хабаровске полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не упустил возможности оценить экономическое состояние Хабаровского края.

Как пишет ТАСС, полпред высказался о результатах работы в регионе территорий опережающего развития. Оказалось, что в Хабаровском крае ситуация сложилась печальная. По сравнению с 2018 годом количество рабочих мест сократилось на более чем 800.

Кроме того, в рейтинге всех дальневосточных регионов Хабаровский край, по словам Юрия Трутнева, среди отстающих. Только в Хабаровском крае динамика ТОР идет вниз, а не вверх, как в других дальневосточных регионах.

Кроме того, Юрий Трутнев озвучил еще одни цифры. Так, по статистике, индекс промышленного производства в целом по ДФО превышает 104%. А вот в Хабаровском крае все лишь 99%.

Елена Миронова

Читайте также:

«Придурки» с «балластом» победили внешнюю политику России

Фургал - второй Кадыров: аналитики нашли фейки в популярности губернаторов

Выберут ли Фургала на Камчатке, сказал эксперт

Популярное

Шойгу опять обскакал США

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру

Банки больше не смогут взыскивать долги

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...