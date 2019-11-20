Власти разрешили приморцам ругать дорожников и подали пример

На сайте «Примавтодора» расширился функционал. Теперь отзыв о работе дорожников можно оставить прямо в специальной форме, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве обозначили, что теперь можно оставить любой вопрос или жалобу на сайте, и получить на него оперативный ответ.

«Специалисты-ремонтники непременно ответят на любой вопрос касательно ремонта и содержания: что планируется сделать, какие работы уже проведены на этом участке. Кроме того, сразу примут меры по устранению причин жалоб на некачественные дороги», - отметили в «Примавтодоре».

Отметим, что не так давно у приморских дорожников появился свой аккаунт в Instagram. Он практически сразу превратился в этакую «жалобную книгу», в комментариях к которой приморцы бурно сетовали на состояние дорожного полотна. Несмотря на то, что подобные странички появились и у других подведомственных учреждений, на дорожников просто «посыпались» словесные тумаки.

Особенно обострилась ситуация после циклона в начале этой недели, когда на дорогах образовалась гололедица.

«Дорогой примавтодор! Очень нам дорогой примавтодор…»

«В каком месте вы ведете работы по очистке дорог? От Владивостока до поворота на Угловое скользкая стиральная доска!»

«Вы не понимаете, что дороги чистятся, когда снег идет, а не когда это все замерзло и встало колом? Вы зачем людей злите?»

«И не нужно показывать о том, что вы сделали, потому что так должно быть. Я имею в виду качественные дороги. Не нужно трубить о том, что вы сделали. Это просто стыдно»

Более того, вчера к приморцам присоединился глава края – Олег Кожемяко, который так же раскритиковал работу дорожников в своем инстаграме.

Так, по пути на работу глава региона выложил несколько сторис.

«Просвета не видать, коллапс какой-то. Наверное, проще пешком дойти», – говорит Олег Кожемяко и добавляет, что сейчас так и сделает.

На следующих кадрах он уже шел пешком по Алеутской к Светланской.

«Наверно, единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные», - подчеркнул Олег Кожемяко.

Александра Маслова