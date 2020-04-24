telegr wh call

Новости

В супермаркеты не пустят без масок

24 Апрель 2020, 17:15

Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся

24 Апрель 2020, 16:47

В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая

24 Апрель 2020, 16:45

Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада

24 Апрель 2020, 16:15

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом

24 Апрель 2020, 15:50

Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте

24 Апрель 2020, 15:45

Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке

24 Апрель 2020, 15:15

Владивостокцы продавили индекс самоизоляции

24 Апрель 2020, 14:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Власти разъяснили, как будут снимать ограничения с общепита

кухня, еда, стол, сервировка, бокал, салфетка, ресторан, торжество, встреча, обед

Стало известно, когда и как это будет происходить

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для заведений общественного питания на период выхода из режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Как отметили специалисты, планируется, что кафе и рестораны будут входить в привычный режим работы поэтапно. 

На каждом этапе предусмотрены свои противоэпидемические мероприятия – от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации.

Как считают в ведомстве, рекомендации позволят российскому бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.

На данный момент кафе и рестораны могут работать только с помощью сервисом доставки. Первым этапом нормализации их работы станет выход из режима самоизоляции предприятий с ограниченной площадью и посадкой в зале, а также с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.

Читайте также:

Нечем платить: россияне массово просят отсрочки по кредитам

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Делягин: «Страна погрузится в хаос»

Дмитрий Шевченко

Популярное

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Губернатор Приморья может смягчить режим самоизоляции

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...