Власти разъяснили, как будут снимать ограничения с общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для заведений общественного питания на период выхода из режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Как отметили специалисты, планируется, что кафе и рестораны будут входить в привычный режим работы поэтапно.

На каждом этапе предусмотрены свои противоэпидемические мероприятия – от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации.



Как считают в ведомстве, рекомендации позволят российскому бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.

На данный момент кафе и рестораны могут работать только с помощью сервисом доставки. Первым этапом нормализации их работы станет выход из режима самоизоляции предприятий с ограниченной площадью и посадкой в зале, а также с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.