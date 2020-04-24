Новости
В супермаркеты не пустят без масок
24 Апрель 2020, 17:15
Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся
24 Апрель 2020, 16:47
В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая
24 Апрель 2020, 16:45
Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада
24 Апрель 2020, 16:15
В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
24 Апрель 2020, 15:50
Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте
24 Апрель 2020, 15:45
Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке
24 Апрель 2020, 15:15
Владивостокцы продавили индекс самоизоляции
24 Апрель 2020, 14:45
Власти разъяснили, как будут снимать ограничения с общепита
Стало известно, когда и как это будет происходить
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для заведений общественного питания на период выхода из режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.
Как отметили специалисты, планируется, что кафе и рестораны будут входить в привычный режим работы поэтапно.
На каждом этапе предусмотрены свои противоэпидемические мероприятия – от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации.
Как считают в ведомстве, рекомендации позволят российскому бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.
На данный момент кафе и рестораны могут работать только с помощью сервисом доставки. Первым этапом нормализации их работы станет выход из режима самоизоляции предприятий с ограниченной площадью и посадкой в зале, а также с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.