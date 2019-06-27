Штрафовать водителей будет не только ГИБДД. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения должны собирать исполнительные власти на местах, сообщает DEITA.RU.

Накануне в Москве прошел Госсовет по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Заседание вел президент России Владимир Путин. Одна из тем, которой коснулись на встрече - работа камер фото и видеофиксации нарушений. Несмотря на то, что Владимир Путин заявил, что надо пересмотреть отношение к этим средствам фиксации, так как они потеряли изначальный смысл, глава МВД заявил, что в России их будет появляться все больше.

«За последние пять лет их количество увеличилось в два раза. Расширение практики применения комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД остаётся в приоритете», – заявил Владимир Колокольцев.

Однако, судя по всему, МВД уже не справляется с выставлением штрафов и сбором денег с водителей. Сам Колокольцев перед президентом заявил, что «взыскиваемость штрафов, конечно, не отвечает предъявляемым требованиям» и «треть работы проходит впустую»: удается собрать только 60% от сумм начисленных штрафов. Поэтому Колокольцев предложил наделить органы исполнительной власти на местах правом рассматривать дела по таким правонарушениям. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы и будет принят до конца этого года. По мнению главы МВД, это повысит ответственность регионов за безопасность на дорогах.

Отметим, что взыскиваемые с автомобилистов средства пополняют краевой бюджет. Судя по всему, краевые власти готовятся исполнять новые полномочия: в ближайшие годы они намерены вдвое увеличить количество комплексов фиксации нарушений ПДД.

Елена Миронова