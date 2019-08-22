Минпросвещения выступило с заявлением, сообщает DEITA.RU.



Близится 1 сентября – День знаний. Однако в этом году этот день выпадает на воскресенье. Как быть с неудобным днем недели, власти в регионах должны решить сами.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства просвещения Андрей Емельянов. Как пишет РИА Новости, каждый регион будет устанавливать дату начала учебного года самостоятельно – никаких указаний сверху поступать не будет.

Например, уже известно, что в Приморье День знаний отметят 2 сентября, в понедельник.

Елена Миронова