Работникам сфер образования и медицины дадут дополнительные гарантии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

Госдума рассмотрит предложение региональных депутатов о предоставлении дополнительных гарантий при планировании оплаты труда педагогов и медиков.

В частности, парламентарии предлагают установить уровень зарплаты врачей и медиков, работающих в государственных и муниципальных организациях, не ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.

Данная инициатива направлена на повышение качества жизни работников социально значимых профессий, к которым, без всяких сомнений, относятся педагоги и врачи.

Дмитрий Шевченко