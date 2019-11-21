Власти сделали заявление о районном коэффициенте

Власти напомнили работодателям о необходимости начислять зарплату не ниже МРОТ с применением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщает DEITA.RU по материалам Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года планируется установить в сумме 12 130 рублей в месяц.

Размеры районных коэффициентов для сахалинских бюджетников: работников органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений установлены еще советским решением исполнительного комитета Сахалинского областного совета народных депутатов Сахалинской области от 24.04.1991 №130.

Полезный опыт сахалинцев состоит в установлении размеров районных коэффициентов для работников работодателей, не относящихся к бюджетной сфере. Они предусмотрены соглашением между правительством Сахалинской области, Сахалинским областным союзом организаций профсоюзов и объединением работодателей Сахалинской области на 2018-2020 годы.

В соответствии с документом, работодатели беспечивают оплату труда с применением районного коэффициента к заработной плате в размере, максимально действующем для данной местности: Курильский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы - 2,0; Ногликский, Охинский районы - 1,8; Александровск-Сахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский районы, город Южно-Сахалинск - 1,6.

Районный коэффициент был снижен для работников государственных учреждений Приморского края осенью 2019 года. Это решение властей вызвало критику со стороны профсоюзов и акции протеста, организованные ими же. В итоге, постановление было отменено и принято другое, включающее социальные гарантии по недопустимости снижения заработных плат бюджетникам без учета стимулирующих выплат.

Понижение районного коэффициента этой осенью в Приморье профсоюзы других территорий страны восприняли как начало процесса по отмене районных коэффициентов в стране вообще. Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин выразил обеспокоенность тем, что «метастазы «приморского синдрома» в скором времени затронут практически все субъекты ДФО». И хотя губернаторы Камчатки и Хабаровского края уже официально заявили о том, что не допустят снижения районного коэффициента, тревога по этому поводу у профсоюзных лидеров других регионов страны сохраняется.

Дмитрий Санников