Новости
Неделя ареста: рейд ГИБДД пройдет по России
23 Ноябрь 2019, 02:45
Власти сказали, как выйти на пенсию досрочно – инструкция
23 Ноябрь 2019, 02:00
За эту информацию снизят проценты по ипотеке
23 Ноябрь 2019, 01:15
Рубль рухнет: эксперты сказали, когда
23 Ноябрь 2019, 00:30
Орешкин переживает за кошельки россиян
22 Ноябрь 2019, 23:45
Путин сказал генералам, чего опасается
22 Ноябрь 2019, 23:15
Депутаты разрешат не проверять владельцев оружия
22 Ноябрь 2019, 22:45
Кремль сказал, накажут ли чиновников за истерию с водительскими справками
22 Ноябрь 2019, 22:15
Власти сказали, как выйти на пенсию досрочно – инструкция
Мало кто знает, что пенсию можно начать получать раньше
срока, определенного пенсионной реформой, сообщает DEITA.RU.
В Минтруде рассказаали, как россиянам можно выйти на пенсию досрочно – по дореформенному возрасту. Прежде всего, предпенсионеру надо лишиться работы.
Как пишет «Российская газета», уволить человека должны не просто так – из-за сокращения или закрытия фирмы. Следующий шаг – посчитать годы трудовой деятельности. Их должно быть не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин.
Сразу после расторжения трудовых отношений надо идти в центр занятости. Там необходимо честно ходить на собеседования – как минимум от 2 нельзя отказаться, как и от обучения. И если все попытки найти работы будут тщетными, человека официально признают пенсионером.
Елена Миронова