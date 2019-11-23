Власти сказали, как выйти на пенсию досрочно – инструкция

Мало кто знает, что пенсию можно начать получать раньше срока, определенного пенсионной реформой, сообщает DEITA.RU.



В Минтруде рассказаали, как россиянам можно выйти на пенсию досрочно – по дореформенному возрасту. Прежде всего, предпенсионеру надо лишиться работы.

Как пишет «Российская газета», уволить человека должны не просто так – из-за сокращения или закрытия фирмы. Следующий шаг – посчитать годы трудовой деятельности. Их должно быть не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин.

Сразу после расторжения трудовых отношений надо идти в центр занятости. Там необходимо честно ходить на собеседования – как минимум от 2 нельзя отказаться, как и от обучения. И если все попытки найти работы будут тщетными, человека официально признают пенсионером.

Елена Миронова