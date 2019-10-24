telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

заправка, азс, бензин

Поправки не примут в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Представитель Министерства промышленности и торговли, которое назначено ответственным за наказание за недолив топлива за заправках, сказал, когда все изменится. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Минпромторга, для того, чтобы штрафы появились, надо внести поправки в КоАП. Этим занимается Росстандарт и Минпромторг. Изменения уже проработаны и внесены в правительство РФ. Кабинет министров, в свою очередь, обещает ввести в силу все поправки, касающиеся АЗС, только в 2021 году.

Помимо штрафов на основании дохода за предыдущий год, КоАП подразумевает еще и контрольные закупки – тайными покупателями. Это позволит лучше контролировать работу российских заправок.

Елена Миронова

Читайте также:

Воровали и будем воровать: идею по борьбе с недоливом прояснили АЗС

Как заставить АЗС доливать бензин, придумал Росстандарт

Что делать, если заправился некачественным бензином

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...