Власти сказали, когда закончится недолив топлива

Поправки не примут в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



Представитель Министерства промышленности и торговли, которое назначено ответственным за наказание за недолив топлива за заправках, сказал, когда все изменится. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Минпромторга, для того, чтобы штрафы появились, надо внести поправки в КоАП. Этим занимается Росстандарт и Минпромторг. Изменения уже проработаны и внесены в правительство РФ. Кабинет министров, в свою очередь, обещает ввести в силу все поправки, касающиеся АЗС, только в 2021 году.

Помимо штрафов на основании дохода за предыдущий год, КоАП подразумевает еще и контрольные закупки – тайными покупателями. Это позволит лучше контролировать работу российских заправок.

Елена Миронова