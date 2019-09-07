Почти 80% россиян выступили против тестирования выпускников, сообщает DEITA.RU.



Общественная палата России на своем сайте провела опрос россиян. Людям предложили ответить на вопросы о ЕГЭ.

Как пишет «Коммерсантъ», из 85 тысяч человек, которые приняли участие в опросе 80% заявили, что недовольны проведением ЕГЭ в школах. Абсолютное большинство россиян уверено – надо возвращать обычные экзамены. Кроме того, 85% опрошенных уверены, что ЕГЭ никак не снизил коррупцию при зачислении в университеты.

Комментируя результаты опроса замглавы Рособрнадзора Антон Музаев заявил, что возвращать экзамены вместо ЕГЭ требуют взрослые люди, которые с ЕГЭ лично не сталкивались. Делать этого, конечно, никто не будет – только можернизировать сам вид ЕГЭ. Например, сейчас, тестов в экзамене почти не осталось – только открытые вопросы.

Елена Миронова