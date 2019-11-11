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Власти сказали, поднимутся ли цены на сотовую связь
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Власти сказали, поднимутся ли цены на сотовую связь
Россияне переживают, что из-за отмены роуминга и закона
Яровой цены на услуги взлетят, сообщает DEITA.RU.
Вырастут ли в 2020 году цены на сотовую связь в России, сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Как пишет РИА Новости, в ведомтсве пока не видят причит для роста цен.
Ранее СМИ сообщали о том, что из-за ряда нововведений в законодательстве, отмены роуминга, например, с 2020 года могут взлететь цены на тарифы у сотовых операторов. Сообщалось даже о порядке цен – плюс 10-25% к сегодняшним цифрам.
В ФАС пояснили, что полтора года назад операторы уже поднимали цены. И в ведомстве не видят причин делать это снова.
Елена Миронова