Власти сказали, сколько денег выделят на учителей

Подробности реализации программы «Земский учитель» озвучила министр, сообщает DEITA.RU.



Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала подробности реализации программы и сумму, которую выделят на нее из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам Васильевой, на подъемные для учителей, которые переезжают в село, выделят 4 млрд рублей. Эти деньги планируют раздать молодым учителям за три года.

Как отметила министр, за время реализации программы в небольшие города и села планируют привлечь порядка 4 тысяч педагогов.

Елена Миронова