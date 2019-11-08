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Власти сказали, сколько денег выделят на учителей
Подробности реализации программы «Земский учитель» озвучила
министр, сообщает DEITA.RU.
Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала подробности реализации программы и сумму, которую выделят на нее из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам Васильевой, на подъемные для учителей, которые переезжают в село, выделят 4 млрд рублей. Эти деньги планируют раздать молодым учителям за три года.
Как отметила министр, за время реализации программы в небольшие города и села планируют привлечь порядка 4 тысяч педагогов.
Елена Миронова
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