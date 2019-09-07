Новые налоги для автолюбителей, которые пользуются сервисами совместных поездок, не появятся. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минфин.

Газета "Известия" шестого сентября писала, что с водителей-пользователей BlaBlaCar, возможно, будут собирать подоходный налог. Издание сообщало, что, якобы, такую информацию Минфин дал в ответ на запрос РПП.

На самом деле, говорят в Минфине, никакого дополнительного налогообложения не планируется: будет только налог на прибыль, который и так взимается с граждан, имеющих источники дохода.

Анастасия Туркова

