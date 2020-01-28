telegr wh call

Новости

«Коронавирус открыли еще в 2017 году для оружия»: появилась новая версия происхождения эпидемии

28 Январь 2020, 23:45

Зеленского уличили в подтасовке фактов о войне

28 Январь 2020, 23:15

Власти снижают величину прожиточного минимума

28 Январь 2020, 22:45

Продукты в России подорожают на 5-12%

28 Январь 2020, 22:15

Жители Гонконга забросали бомбами жилкомплекс для зараженных коронавирусом

28 Январь 2020, 21:45

Оставить своих граждан в Китае рекомендует ВОЗ

28 Январь 2020, 21:15

«Все законно»: пенсия губернатора в 200 тысяч возмутила россиян

28 Январь 2020, 20:45

«Еще вчера китайские группы выезжали в Россию»: турфирмы остановили работу с КНР

28 Январь 2020, 20:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Власти снижают величину прожиточного минимума

бедность

От размеров этого показателя зависят многие выплаты и минимальные зарплаты, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект нормативного правового акта об установлении величины прожиточного минимума в России на ближайший квартал. Как пишет «Парламентская газета», размер прожиточного минимума хотят уменьшить.

Как рассчитали в Минтруде, в целом по стране величина ПМ должна составить 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, для пенсионеров 8 788 рублей, для детей – 10 383 рубля. В среднем падение размера прожиточного минимума составило 3-4%.

Специалисты объясняют снижение размеров прожиточного минимума тем, что в 4 квартале 2019 года, на основании которого и делаются все расчеты, произошло снижение цен на продукты из продуктовой корзины: овощи, сахар и свинину.

Елена Миронова 

Читайте также:

Шоколад и орехи: у студентов будет своя потребительская корзина

Власти Камчатки урежут прожиточный минимум

Российские безработные станут в восемь раз богаче

Популярное

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

Японский шпион пойман во Владивостоке
Loading...
Загрузка...
Загрузка...