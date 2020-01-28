Власти снижают величину прожиточного минимума

От размеров этого показателя зависят многие выплаты и минимальные зарплаты, сообщает DEITA.RU.



Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект нормативного правового акта об установлении величины прожиточного минимума в России на ближайший квартал. Как пишет «Парламентская газета», размер прожиточного минимума хотят уменьшить.

Как рассчитали в Минтруде, в целом по стране величина ПМ должна составить 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, для пенсионеров 8 788 рублей, для детей – 10 383 рубля. В среднем падение размера прожиточного минимума составило 3-4%.

Специалисты объясняют снижение размеров прожиточного минимума тем, что в 4 квартале 2019 года, на основании которого и делаются все расчеты, произошло снижение цен на продукты из продуктовой корзины: овощи, сахар и свинину.

Елена Миронова