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Власти снизили размер прожиточного минимума
Столько денег людям не нужно – такую логику преследовали
законодатели, сообщает DEITA.RU.
Власти Хакасии приняли скандальный закон – на 3 квартал 2019 года они снизили величину прожиточного минимума в регионе. Выплаты снизятся незначительно, но все же снизятся – вопрреки федеральной тенденции увеличивать размер этих сумм.
Так, прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии снизится на 49 рублей, для детей – на 22 рубля, для работающего населения – на 18 рублей.
Власти считают, что все в порядке: закон не запрещает понижать прожиточный минимум. Цифру всегда устанавливают в соответствии с данными органа государственной статистики. Из-за снижения цен на картофель и овощи и было принято решение понизить размер прожиточного минимума в регионе.
Елена Миронова