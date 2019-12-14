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Власти снизили размер прожиточного минимума

Бедность

Столько денег людям не нужно – такую логику преследовали законодатели, сообщает DEITA.RU.

Власти Хакасии приняли скандальный закон – на 3 квартал 2019 года они снизили величину прожиточного минимума в регионе. Выплаты снизятся незначительно, но все же снизятся – вопрреки федеральной тенденции увеличивать размер этих сумм.

Так, прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии снизится на 49 рублей, для детей – на 22 рубля, для работающего населения – на 18 рублей.

Власти считают, что все в порядке: закон не запрещает понижать прожиточный минимум. Цифру всегда устанавливают в соответствии с данными органа государственной статистики. Из-за снижения цен на картофель и овощи и было принято решение понизить размер прожиточного минимума в регионе.

Елена Миронова

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