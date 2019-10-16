Власти снова притесняют Росгвардию

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Росгвардия

Предлагается изменить некоторые правила работы ведомства, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы внесли на обсуждение проект закона, который регулирует порядок работы войск национальной гвардии – Росгвардии.

Как сообщается на официальном сайте, предложение от депутатов следующее – обязать всех желающих работать в ведомстве проходить проверку на детекторе лжи. Предполагается, что проверять на чистоту будут тех,кто устраивается на службу и уже работает в войсках Росгвардии.

Как отметили авторы инициативы, отказ будет означать только одно – увольнение.

Стоит отметить, что, если поправки примут, то Росгвардия станет вторым ведомством после ФСБ, будущие сотрудники которого проходят проверку на полиграфе.

Елена Миронова

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