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Власти снова притесняют Росгвардию
16 Октябрь 2019, 22:15
Власти снова притесняют Росгвардию
Предлагается изменить некоторые правила работы ведомства,
сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы внесли на обсуждение проект закона, который регулирует порядок работы войск национальной гвардии – Росгвардии.
Как сообщается на официальном сайте, предложение от депутатов следующее – обязать всех желающих работать в ведомстве проходить проверку на детекторе лжи. Предполагается, что проверять на чистоту будут тех,кто устраивается на службу и уже работает в войсках Росгвардии.
Как отметили авторы инициативы, отказ будет означать только одно – увольнение.
Стоит отметить, что, если поправки примут, то Росгвардия станет вторым ведомством после ФСБ, будущие сотрудники которого проходят проверку на полиграфе.
Елена Миронова